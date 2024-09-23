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Dışişleri Bakanı Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor

Şerife Çetin  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor

New York

BM'de "Geleceğin Zirvesi"ne hitap eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor" dedi.

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