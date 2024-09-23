Dışişleri Bakanı Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor
New York
BM'de "Geleceğin Zirvesi"ne hitap eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor" dedi.
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