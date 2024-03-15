Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darçiaşvili ile ayrı ayrı görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ve Gürcistanlı mevkidaşı Darçiaşvili ile bir araya geldiği belirtildi.
Başka bir paylaşımda da Fidan'ın, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.