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Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darçiaşvili ile ayrı ayrı görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de temaslarda bulundu Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ve Gürcistanlı mevkidaşı Darçiaşvili ile bir araya geldiği belirtildi.

Başka bir paylaşımda da Fidan'ın, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştüğü kaydedildi.

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