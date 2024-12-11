Dolar
34.87
Euro
36.65
Altın
2,710.04
ETH/USDT
3,772.70
BTC/USDT
99,482.00
BIST 100
10,068.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcu Olivier Kemen, Heidenheim ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. -VTR-
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Tuğba Altun, Ruslan Rehimov  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda konuştu

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fidan ve Bayramov, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, 2. Karabağ Savaşı sonrası dönemde bölgedeki durum, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ile diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını görüştü.

Görüşmede, Bayramov, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevine seçilmesinden duydukları memnuniyeti ve tebriklerini ifade etti.

Bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri kapsamlı müzakere ederken Bayramov, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini, ortaya çıkan kriz durumunun Suriye halkının istek ve iradesi doğrultusunda en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağı yönündeki umudunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emlak patronluğundan büyükelçiliğe: Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack
SİBERAY'da yasa dışı bahis uyarısı
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda konuştu

Benzer haberler

ABD: Esed'in devrilmesi sonrası bir numaralı önceliğimiz, bölgedeki askerlerimizi korumak

ABD: Esed'in devrilmesi sonrası bir numaralı önceliğimiz, bölgedeki askerlerimizi korumak

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda konuştu

Münbiç'te teröristlerin araç sokabilecekleri genişlikteki tünel ağları ortaya çıkarılıyor

Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacaklarını duyurdu

Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacaklarını duyurdu
İsrail ordusu, Suriye topraklarında yeni alanlar işgal etti

İsrail ordusu, Suriye topraklarında yeni alanlar işgal etti
Suriye'de geçici yönetimin Başbakanı Beşir'den yurt dışındaki Suriyelilere "geri dönün" çağrısı

Suriye'de geçici yönetimin Başbakanı Beşir'den yurt dışındaki Suriyelilere "geri dönün" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet