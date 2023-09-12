Dolar
26.91
Euro
28.98
Altın
1,913.41
ETH/USDT
1,599.30
BTC/USDT
26,099.00
BIST 100
8,159.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Can Efesoy  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile telefonda görüştü.

Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Tatar, e-Devlet Kapısı'nın KKTC'de de hayata geçmesini umduklarını söyledi
Eğitimlerini tamamlayan 1363 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu
Bakan Özhaseki: Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi ve döngüsel ekonomi modeli olmanın çok ötesinde bir ilke
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 12 Eylül darbesine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: Kazakistan ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi artık uzak bir hedef değil

Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye-Cezayir ilişkisi stratejik düzeye evrilmiş durumda

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye-Cezayir ilişkisi stratejik düzeye evrilmiş durumda
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: Türkiye-Cezayir ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: Türkiye-Cezayir ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet