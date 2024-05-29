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Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa Birliği ülkelerini, Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıyarak "uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladığını" belirterek, diğer Avrupa ülkelerini Filistin'i devlet olarak tanımaya çağırdı.

Muhammet Tarhan  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa Birliği ülkelerini, Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz

İSTANBUL/MADRİD

Bakan Fidan, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid'de bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ev sahipliği yapan İspanya'ya teşekkür eden Fidan, Filistin ile dayanışma amacıyla Madrid'de bulunduklarını vurguladı.

İspanya'ya Filistin devletini resmi olarak tanıma kararından dolayı teşekkür eden Fidan, "İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyarak uluslararası barış ve güvenliğe büyük katkı sağladılar. Bu nedenle kalan Avrupa Birliği ülkelerini, İspanya'nın örnek politikasını izlemeleri için Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Fidan, attığı cesur adımdan ve uluslararası barış ve güvenliğe yaptığı katkılardan dolayı bir kez daha İspanya'ya teşekkür ederek, "İki devletli çözüm, bölgesel barış ve güvenlik için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


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