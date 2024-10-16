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Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti

Can Efesoy  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı Ankara'da kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Ebu Gayt ile başkentte bir araya geldi.

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