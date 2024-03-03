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Dışişleri Bakanı Fidan, ADF'de Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud ve Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ADF'de Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Afrikalı mevkidaşları ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Fidan, ADF'de Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşlarıyla görüştü
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