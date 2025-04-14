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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Suriye ve Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar üzerine telefonda konuştu.

Tuğba Altun  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Suriye ve Gazze'yi görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'deki insani durum da istişare edildi.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.


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