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Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio, telefon görüşmesinde iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurguladı.

Büşranur Keskinkılıç  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Ankara

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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
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