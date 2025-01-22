Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio, telefon görüşmesinde iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurguladı.
Ankara
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