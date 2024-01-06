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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da görüştü.

Faruk Hanedar  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök / AA

İstanbul

Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

06.01.2024

Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da kapsayan turu çerçevesinde ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken, mevkidaşlarıyla görüşerek "bir dizi kritik konuyu" ele alacak.

Blinken'ın Türkiye'nin ardından akşam saatlerinde Yunanistan'a geçmesi ve Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

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