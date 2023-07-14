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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Cakarta'da görüştü

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi

Mustafa Deveci  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Cakarta'da görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Bakan Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın Cakarta'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Fidan ve Blinken'ın Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların takibi ve Afganistan'daki güncel gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

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