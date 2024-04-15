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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verilirken, detay paylaşılmadı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, 15-16 Nisan'da temaslarda bulunacak.

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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti
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