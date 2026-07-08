Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi.

Macaristan Orban ile görüşme

Bakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile de Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Macar mevkidaşı Anita Orban ile görüştü.

