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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da yaşanan tren kazası nedeniyle mevkidaşı Nikos Dendias ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 01.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına taziye telefonu

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Yunanistan’da gece meydana gelen tren kazası nedeniyle mevkidaşı Dendias’a taziyelerini iletti.

Tren kazası

Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 32 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı.

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