Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki dörtlü görüşmeye ilişkin açıklama
Bakan Çavuşoğlu, "(Moskova'da) Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü vurguladık." ifadesini kullandı.
Moskova/Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da yapılıyor.
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Moskova'da görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Abdullahiyan ile yaptıkları görüşmenin gündeminde, Suriye, üst düzey ziyaretlerin yanı sıra Türkiye ile İran arasında ekonomik ve enerji işbirliğinin yer aldığını belirtti.
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