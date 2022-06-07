Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü.
Ankara
Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseriyle görüştük. UNRWA'ya güçlü desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.
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#BM Yakın Doğu’daki #Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (#UNRWA) Genel Komiseriyle görüştük. UNRWA'ya güçlü desteğimiz sürecek.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 7, 2022
Met w/@UNLazzarini, Commissioner-General of @UNRWA. Our strong support to UNRWA will continue. #ForPalestineRefugees pic.twitter.com/mCLrdzRHPs