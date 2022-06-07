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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü.

Emre Karaca   | 07.06.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi kabul etti

Ankara

Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseriyle görüştük. UNRWA'ya güçlü desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

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