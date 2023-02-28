Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştüklerini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "UNICEF İcra Direktörü, dayanışma ziyareti için Ankara'daydı. Uluslararası toplumun bu zor zamanımızda verdiği desteğe teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
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#UNICEF İcra Direktörü dayanışma ziyareti için Ankara’daydı. Uluslararası toplumun bu zor zamanımızda verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. #deprem— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 28, 2023
Thanked @unicefchief for her solidarity visit. Grateful for support of international community during our difficult times. #earthquake pic.twitter.com/jFuklHhYzG