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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile Ankara'da bir araya geldi.

Tuğba Altun   | 28.02.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü

Ankara

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştüklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "UNICEF İcra Direktörü, dayanışma ziyareti için Ankara'daydı. Uluslararası toplumun bu zor zamanımızda verdiği desteğe teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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