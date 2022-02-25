Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye süreci başladı
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi.
Çavuşoğlu, Putin'in Ukrayna'da darbe çağrısına ilişkin, "Bu çağrıyı yadırgadık. Doğru bir çağrı değil, kabul edilemez bir çağrıdır." dedi.
Çavuşoğlu şunları kaydetti:
"Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden uyguladığımız gibi uygulayacağız."
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