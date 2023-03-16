Dolar
19.00
Euro
20.15
Altın
1,912.89
ETH/USDT
1,653.20
BTC/USDT
24,591.00
BIST 100
5,155.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden dolayı alt tarafı suyla dolan Abide Köprülü Kavşağında ekiplerin çalışması devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci olay yerinde incelemelerde bulunuyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu

Mustafa Deveci  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sağanak etkili oldu
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu
İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Moğolistan ile en az 500 milyon dolarlık bir (ticaret hacmi) hedef belirlememiz gerekiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Moğolistan ile en az 500 milyon dolarlık bir (ticaret hacmi) hedef belirlememiz gerekiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet