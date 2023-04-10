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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şili Dışişleri Bakanı Alberto Van Klaveren Stork ve Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ile telefonda görüştü.

Dildar Baykan Atalay  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Şili'nin yeni Dışişleri Bakanı Stork ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Dacic ile yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve uluslararası platformlarda işbirliği konularını ele aldı.

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