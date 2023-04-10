Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şili Dışişleri Bakanı Alberto Van Klaveren Stork ve Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ile telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Şili'nin yeni Dışişleri Bakanı Stork ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Dacic ile yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve uluslararası platformlarda işbirliği konularını ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.