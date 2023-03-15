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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldı.

Tuğba Altun  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler değerlendirildi.

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