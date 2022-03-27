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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Behlül Çetinkaya   | 27.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alınırken Erdoğan ile Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

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