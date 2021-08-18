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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammet Tarhan   | 18.08.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'daki durumu görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinde Afganistan'daki son durum ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afganistan'daki durumu ele alan ikili, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasıyla ilgili olduklarını belirterek, önde gelen ulusal güçleri, en kısa sürede ülkede güvenliği ve düzeni sağlamaya çağırdı.

Öte yandan görüşmede uluslararası konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

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