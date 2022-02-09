Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu mevkidaşı Kamilov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan’daki durum ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.