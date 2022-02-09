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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü

Fuat Kabakcı   | 09.02.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu mevkidaşı Kamilov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan’daki durum ele alındı.

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