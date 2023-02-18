Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,690.00
BTC/USDT
24,544.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la Gaziantep'te görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov ile Gaziantep'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

Muhammet Tarhan   | 18.02.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la Gaziantep'te görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Zor zamanımızda bizi yalnız bırakmayan kardeş Özbekistan’ın Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov'a dayanışma ziyareti için müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, dayanışma için Türkiye'ye yurt dışından çok sayıda üst düzey ziyaret yapılıyor.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla bugün deprem bölgesini ziyaret ediyor.

Saidov'un, Özbek arama ve kurtarma ekibinin ve sahra hastanesinin çalışmalarını sürdürdüğü Hatay'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la Gaziantep'te görüştü
Adana'da hırsızlık şüphelisi 21 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Şanlıurfa'da deprem anında havuzdaki suyun dalgalanması güvenlik kamerasında
Enkazdan 13 kişiyi kurtaran Amasyalı orman işçileri hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la Gaziantep'te görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la Gaziantep'te görüştü

'(Depremzedeler için yurt dışından gelecek çadırlar) Yaklaşık 70 bin çadır geldi, 55 bini sevkiyat için bekliyor'

Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine teşekkür videosu

Çavuşoğlu: NATO Konseyi, kış koşullarına uygun konteyner ve çadırların ülkemize gönderilmesini kararlaştırdı

Çavuşoğlu: NATO Konseyi, kış koşullarına uygun konteyner ve çadırların ülkemize gönderilmesini kararlaştırdı
Bakan Çavuşoğlu: Şu anda sahada arama kurtarma çalışması yapan ülke sayısı 74

Bakan Çavuşoğlu: Şu anda sahada arama kurtarma çalışması yapan ülke sayısı 74
Bakan Çavuşoğlu: Bosna Hersek arama kurtarma ekipleri 26 kişiyi enkazdan kurtardı

Bakan Çavuşoğlu: Bosna Hersek arama kurtarma ekipleri 26 kişiyi enkazdan kurtardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet