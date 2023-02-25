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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz   | 25.02.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin son durumu ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
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