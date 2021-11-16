Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü
Beyrut
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Beyrut'taki resmi temasları çerçevesinde Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Baabda Sarayı'nda Bakan Çavuşoğlu ile görüştüğünü ifade etti.
Avn ile görüşmesinden sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye ve Lübnan ilişkilerini nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Yeni hükümetin kurulmasından dolayı kendisini tebrik ettim. Ayrıca 22 Kasım'ın Lübnan Milli Günü olması vesilesiyle şimdiden kendisini tebrik ettim." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geleceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Berri'nin başkent Beyrut'taki ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan sonra Meclis Başkanı Berri'yi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kendilerine Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımızın selamlarını ilettim." ifadelerini kullandı.
Berri ile görüşmesinin detaylarına değinen Çavuşoğlu, "Türkiye-Lübnan ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirme fırsatımız oldu. Aynı zamanda gelecek mart ayında yapılacak genel seçimler hakkında Sayın Başkan'dan bilgiler aldık. İki Meclis arasında iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldık." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, dostane ve verimli toplantı için Berri'ye teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı ayrıca Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile parlamentolarımız arasındaki ilişkileri artırma yönündeki ortak irademizi teyit ettik." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya gelecek.