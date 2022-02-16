Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek "Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek şunları kaydetti:
"Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.