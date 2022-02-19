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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Emre Karaca   | 19.02.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu

Ankara

Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin."

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