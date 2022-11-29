Dolar
18.64
Euro
19.31
Altın
1,754.76
ETH/USDT
1,208.70
BTC/USDT
16,375.00
BIST 100
4,962.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık." ifadesini kullandı.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.11.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Brüksel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.

NATO toplantısı öncesindeki görüşmeyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesindeki beklentilerini ilettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü
AK Parti Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi
Jandarmanın başvurusu üzerine 151 internet sitesine erişim engellendi
Selanik-İzmir gemi seferleri talep düşüklüğü nedeniyle durduruldu
Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

NATO dışişleri bakanları, Ukrayna'ya desteği görüşmek için Bükreş'te toplandı

Çavuşoğlu, Bükreş'te Münih Güvenlik Konferansı'nın toplantısına katıldı

NATO: Ukrayna'ya destekte geri adım atmayacağız

NATO: Ukrayna'ya destekte geri adım atmayacağız
Stoltenberg, Putin'in kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalıştığını söyledi

Stoltenberg, Putin'in kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalıştığını söyledi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'yi tahıl anlaşmasındaki rolü için bir kez daha övdü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'yi tahıl anlaşmasındaki rolü için bir kez daha övdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet