Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gelen yardımların Suriye'ye de ulaşması konusunda gerekli desteği veriyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye’deki yollarda da hasar olduğunu ancak bu ülkedeki depremzedelere başka ülkelerden gönderilen yardımların ulaştırılması için gerekli desteği verdiklerini söyledi.
Ankara
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın AFAD Başkanlığındaki Koordinasyon Merkezinde, deprem bölgelerindeki son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında, Suriye'ye insani yardım hakkındaki soruyu yanıtladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çerçevesinde bir kapının açık olduğunu belirten Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye tarafında da bazı yollarda tahribat olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, tahribat nedeniyle Türkiye'nin ve uluslararası toplumun yardımları konusunda bazı zorluklar çekildiğini vurgulayarak, "Bu nedenle iki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu, insani bir durum olduğu için siyasi bir durum değil. Dolayısıyla Suriye rejiminin de kontrol ettiği noktalardan bu kapıların açılması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Uluslararası toplumdan ve Türkiye'den Suriye'ye ulaştırılan yardım ve gönderilen ekiplere ek olarak yardım talebi geldiğinde kolaylaştırıcı rol üstlendiklerini aktaran Çavuşoğlu, gelen yardımların ulaşması konusunda ya da Halep gibi havaalanına uçuş talebi olduğu zaman Türkiye'nin hava sahasını açtığını dile getirdi.
Çavuşoğlu, bazı uçaklarla yardımların bir kısmının Türkiye bir kısmının da Suriye için geldiğine işaret ederek, "O gelen yardımların da Suriye'ye ulaşması konusunda gerekli desteği veriyoruz. İhmal etmiyoruz. Sahada, nasıl ilk başta Türkiye'de yollar tahrip olup yıkıldıysa, Suriye tarafında da maalesef teknik sorunlar oldu. Onları aşmak için de çaba sarf ediyoruz. Orada da kurumlarımız aynı şekilde devrede." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.