Dolar
18.83
Euro
20.17
Altın
1,875.85
ETH/USDT
1,651.20
BTC/USDT
22,943.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun’da İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki Kardelen Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1.500 gönüllüyü taşıyan YHT'ler Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan Konya’ya hareket ediyor. Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gelen yardımların Suriye'ye de ulaşması konusunda gerekli desteği veriyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye’deki yollarda da hasar olduğunu ancak bu ülkedeki depremzedelere başka ülkelerden gönderilen yardımların ulaştırılması için gerekli desteği verdiklerini söyledi.

Tuğba Altun   | 08.02.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gelen yardımların Suriye'ye de ulaşması konusunda gerekli desteği veriyoruz Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın AFAD Başkanlığındaki Koordinasyon Merkezinde, deprem bölgelerindeki son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında, Suriye'ye insani yardım hakkındaki soruyu yanıtladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çerçevesinde bir kapının açık olduğunu belirten Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye tarafında da bazı yollarda tahribat olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, tahribat nedeniyle Türkiye'nin ve uluslararası toplumun yardımları konusunda bazı zorluklar çekildiğini vurgulayarak, "Bu nedenle iki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu, insani bir durum olduğu için siyasi bir durum değil. Dolayısıyla Suriye rejiminin de kontrol ettiği noktalardan bu kapıların açılması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumdan ve Türkiye'den Suriye'ye ulaştırılan yardım ve gönderilen ekiplere ek olarak yardım talebi geldiğinde kolaylaştırıcı rol üstlendiklerini aktaran Çavuşoğlu, gelen yardımların ulaşması konusunda ya da Halep gibi havaalanına uçuş talebi olduğu zaman Türkiye'nin hava sahasını açtığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, bazı uçaklarla yardımların bir kısmının Türkiye bir kısmının da Suriye için geldiğine işaret ederek, "O gelen yardımların da Suriye'ye ulaşması konusunda gerekli desteği veriyoruz. İhmal etmiyoruz. Sahada, nasıl ilk başta Türkiye'de yollar tahrip olup yıkıldıysa, Suriye tarafında da maalesef teknik sorunlar oldu. Onları aşmak için de çaba sarf ediyoruz. Orada da kurumlarımız aynı şekilde devrede." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
Emine Erdoğan Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti
Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Twitter, Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi
Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki çocuk 65 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gelen yardımların Suriye'ye de ulaşması konusunda gerekli desteği veriyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gelen yardımların Suriye'ye de ulaşması konusunda gerekli desteği veriyoruz

Gaziantep'ten 4 bin depremzede İzmir'de ağırlanacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na dünyadan taziye ve destek mesajları gelmeye devam ediyor

Mehmetçik, Adıyaman'da bir kadını enkazdan sağ kurtardı

Mehmetçik, Adıyaman'da bir kadını enkazdan sağ kurtardı
Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürmek için havalandı

Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürmek için havalandı
Hatay'da enkaz altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet