Euro
10.38
Dolar
8.73
BIST 100
1,360.95
Altın
1,756.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola ile görüştü.

Barış Seçkin   | 29.06.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili temaslarda bulundu

Matera

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın tarihi Matera kentinde ev sahipliği yaptığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile bir araya geldiğini ve Türkiye-İngiltere ilişkileri, Suriye ve Libya dahil olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, başka bir paylaşımında da Arjantin Dışişleri Bakanı Sola ile görüştüğünü, mevkidaşıyla siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldıklarını bildirdi.

Bu arada, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudo, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile de ayaküstü ikili görüşmeler yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava filtreli maskelerin sağlık çalışanlarını Kovid-19'a karşı korumada daha etkili olduğu bildirildi
AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç" bulunduğunu açıkladı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili temaslarda bulundu

Çavuşoğlu ile Lavrov 30 Haziran'da Antalya'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: DEAŞ'a karşı cephede mücadele eden tek NATO üyesiyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: DEAŞ'a karşı cephede mücadele eden tek NATO üyesiyiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya’nın barış, güvenlik ve egemenliğine destek vermeye devam edeceğimizi vurguladık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya’nın barış, güvenlik ve egemenliğine destek vermeye devam edeceğimizi vurguladık