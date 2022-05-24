Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin meselesine Türkiye'de tüm kesimlerin hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Ankara
Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Ramallah'ta gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye'nin Filistin davasına verdiği önemin herkes tarafından bilindiğini ve bu doğrultuda Maliki'yle omuz omuza çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu, Türkiye’de esasen tüm kesimlerin gösterdiği bir hassasiyettir ve mecliste en son bu konuda bilgi verirken gördüm ki partiler üstü bir mesele. Tüm siyasi partilerden aynı desteği aldık. Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu, bu yıl Nekbe'nin 74. yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, Filistin'de iki devletli çözüm vizyonunun diri tutulması gerektiğini söyledi.
Atılan tek taraflı adımlar, yasa dışı yerleşimler ve tahliyeye zorlamaların barış zeminini tahrip ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Kabul görmüş uluslararası parametreler temelinde, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. Dolayısıyla iki devletli çözüm vizyonundan kimsenin uzaklaşmaması gerekiyor. Filistin sorunu ancak bu şekilde çözüme kavuşabilir. Bu yönde Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.
"İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eş güdümü sürdürüyoruz"
Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'dan gelen çatışma haberlerinin tüm Müslümanların vicdanını yaraladığını belirterek, "Bu vesileyle yaşamlarını yitiren tüm Filistinli kardeşlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.
Mescid-i Aksa'nın statüsünün ve kutsiyetinin korunmasının tüm Müslümanlar için önemli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "İslam Vakfının (Kudüs İslami Vakıflar İdaresi) yetkisi aşındırılmamalıdır. Bu yönde gayretlerimizi hep birlikte sürdüreceğiz." diye konuştu.
Çavuşoğlu, yarın İsrail'i ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacağını belirterek, şunları kaydetti:
"İsrailli mevkidaşımla Filistin meselesini, elbette ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele almayı öngörüyoruz. İsrail'le ilişkilerimizdeki normalleşme sürecinde Filistin yönetimiyle eş güdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Ama şunu da söylemek isterim, Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir. Ama bu diyaloğun, özellikle gerginliğin azaltılmasında, ramazanda olduğu gibi önemli katkı sağlayacağına, Filistin davasının veya Filistinlilerin sesini daha fazla duyurmasına katkı sağlayacağına da inanıyoruz."
"Türkiye'nin duruşu, Filistin halkının beklentileriyle tamamen uyumludur"
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Türkiye'nin duruşunun Filistin halkının beklentileriyle tamamen uyumlu olduğunu" söyledi.
Maliki, ülkesini ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ve bakanlık düzeyindeki Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Burada konuşan Maliki, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin "Filistin için çok önemli" olduğu değerlendirmesinde bulunarak ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Türkiye ve Filistin arasındaki ikili ilişkileri "özel, köklü ve güçlü gördüklerini" aktaran Maliki, bu ilişkilerin bugün iki bakanlık ve devlet kurumları arasında gerçekleştirilen Ortak Komite görüşmelerinde gelişme kaydettiğini vurguladı.
Filistinli Bakan, "Bakanlar düzeyinde yaptığımız görüşmede, Filistin topraklarındaki durumu ayrıntılarıyla ele aldık. (İsrail) işgal güçlerinin her gün Filistin halkına karşı işlediği suçları (Çavuşoğlu'na) ayrıntılarıyla anlatmama rağmen büyük bir ilgiyle dinledi." dedi.
Görüşmede, "Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve (El-Halil'deki) Harem-i İbrahim Camisi'nin maruz kaldığı sıkıntıları ve İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme girişimlerini konuştuklarını" belirten Maliki, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin duruşu, Filistin halkının beklentileriyle tamamen uyumludur. Türk yetkililerden yapılan açıklamalar da Filistin halkının işgalin sonlandırılması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin inşası için her gün verdiği mücadeleyi desteklemekte ve teyit etmektedir."
Maliki, ikili ilişkilerin geliştirilmesi yolunda Türkiye ile 9 anlaşma imzalamadıklarını kaydederek, farklı bakanlıklar ve kurumlar arasında da anlaşmalara varmak üzere Türkiye-Filistin Ortak Komitesinin gelecek yıl yeniden bir araya gelmesi için fikir birliğine vardıklarını belirtti.
Türkiye ve Filistin arasında 9 anlaşma imzalandı
Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, protokol, adalet, çevre ve su alanlarında mutabakat zaptlarının yanı sıra Osmanlı Dönemi Vakıflarına Ait Arşiv Belgelerinin Değişimi Hususuna Dair İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.
İki ülke arasında, Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Filistin hükümeti arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması, KOSGEB ile Filistin Girişimcilik ve Güçlendirme Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.