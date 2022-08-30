Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Filenin Efeleri’ni" Slovenya'da yalnız bırakmadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı Slovenya’da yalnız bırakmadı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, İtalya’ya karşı oynadığı "2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası" maçına eşlik ettiğini bildirdi.
Filenin Efeleri’ni Slovenya’da da yalnız bırakmadık. 🏐— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 29, 2022
2022 Dünya Şampiyonası’nda A Milli Erkek Voleybol Takımımıza başarılar diliyoruz.
Yensek de yenilsek de #HepBirlikteyiz!🇹🇷@TVForgtr pic.twitter.com/o9CdgTdpk9
Maçı stattan takip eden Çavuşoğlu, paylaşımında "Filenin Efeleri'ni Slovenya’da da yalnız bırakmadık. 2022 Dünya Şampiyonası’nda A Milli Erkek Voleybol Takımımıza başarılar diliyoruz. Yensek de yenilsek de hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.
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