Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da Katarlı ve Meksikalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi.
Ankara
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu kapsamında Katarlı ve Meksikalı mevkidaşları ile de görüştüğünü bildirdi.
Doha'da Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Başkanı, #Katar ve #Meksika'nın Dışişleri Bakanları ve #ABD İklim Özel Temsilcisi ile görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 26, 2022
Met w/@ischinger of @MunSecConf Foundation, FMs @MBA_AlThani_ of 🇶🇦 and @m_ebrard of 🇲🇽 & 🇺🇸Special Envoy for Climate @JohnKerry in #Doha. pic.twitter.com/3LVZDiaPl9
Bakan Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Eski Başkanı Wolfgang Ischinger ve ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile de bir araya geldiğini belirtti.