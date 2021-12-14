Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Teodora Gençovska'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Gençovska ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini getirilen Gençovska'yı tebrik etti.
Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov'un kurduğu 4'lü koalisyon hükümeti dün parlamentoda güvenoyu almıştı. Gençovska, parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.