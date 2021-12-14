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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Teodora Gençovska'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Muhammet Tarhan   | 14.12.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Gençovska ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini getirilen Gençovska'yı tebrik etti.

Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov'un kurduğu 4'lü koalisyon hükümeti dün parlamentoda güvenoyu almıştı. Gençovska, parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

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