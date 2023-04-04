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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Fin mevkidaşı Haavisto ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yu ülkesinin NATO üyelik sürecini tamamlaması dolayısıyla tebrik etti.

Dildar Baykan Atalay  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Fin mevkidaşı Haavisto ile bir araya geldi

Ankara

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, ilk ikili görüşmesini Fin mevkidaşı Haavisto ile gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel’deki ilk görüşmemizde, yeni müttefikimiz Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Haavisto’yu NATO üyelik süreçlerinin tamamlanması nedeniyle tebrik ettik." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında bugün düzenlenecek törende, Finlandiya bayrağı, karargahın girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak. Böylece Finlandiya, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı gün ittifaka 31. üye olarak katılacak ve NATO'nun tüm askeri, sivil yapılarında yerini alacak.

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