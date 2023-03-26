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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması üzerine telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, BM'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.

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