Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması üzerine telefonda görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, BM'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.