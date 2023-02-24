Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi hazırlıklarını görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Bayramov telefonda görüştü.
Görüşmede TDT Zirvesi hazırlıkları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.