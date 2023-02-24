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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi hazırlıklarını görüştü.

Muhammet Tarhan   | 24.02.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede TDT Zirvesi hazırlıkları ele alındı.

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