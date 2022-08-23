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Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammet Tarhan   | 23.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayramov, görüşmede mevcut bölgesel durumu, Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakının meselelerini, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile ilgili planları ayrıca çok taraflı platformlarda iş birliğini daha da genişletme konularını ele aldıklarını bildirdi.


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