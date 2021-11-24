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Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Galata Kulesi’ne yansıtma yapılıyor.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'ye bir ziyaret yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Mümin Altaş   | 24.11.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'ye bir ziyaret yapacak

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.

İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.

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