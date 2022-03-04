Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.
Brüksel’de, Hollandalı mevkidaşım Wopke Hoekstra ile görüştük, #Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi teyit ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 4, 2022
In Brussels, met with my Dutch counterpart @WBHoekstra, and reaffirmed our support for #Ukraine's territorial integrity. 🇹🇷🇳🇱 pic.twitter.com/yhvtmdBKhQ
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO toplantısı sonrası Alman mevkidaşı Baerbock ile Ukrayna'daki son durumu ve ortak iş birliği alanlarını ele aldıklarını belirtti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile de görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklerini teyit ettiklerini ifade etti.
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