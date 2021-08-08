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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldı.

Tahsin Küçükkaraca   | 08.08.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı

Antalya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, kentteki orman yangınlarıyla ilgili şu ana kadar yapılan ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

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