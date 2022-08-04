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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl nakliyesi ve ikili ilişkileri görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Mustafa Deveci   | 04.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl nakliyesi ve ikili ilişkileri görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (Fotoğraf: Fatih Aktaş /AA)

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Blinken'ın görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

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