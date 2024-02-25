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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, UAD'de İsrail'in işgal ve ilhak uygulamalarına dair sunum yapacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin yarın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) sözlü sunum yapacağını belirtti.

Tuğba Altun  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, UAD'de İsrail'in işgal ve ilhak uygulamalarına dair sunum yapacak

Ankara

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 30 Aralık 2022'de aldığı kararla, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ve ilhak uygulamaları, Kudüs'ün nüfus yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik eylemlerinin hukuki sonuçları konusunda UAD'de görüş talep ettiğini hatırlattı.

Bu sürecin sonunda, Filistinlilere uygulanmakta olan zulme ilişkin hukuki tespitlerin ortaya konulmuş olacağını kaydeden Keçeli, Türkiye dahil 57 ülke ve uluslararası örgütün UAD'ye yazılı katkı sunduğunu ifade etti.

Keçeli, Türkiye'nin, UAD'deki sözlü sunumunun da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız tarafından yarın yapılacağını açıkladı.

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