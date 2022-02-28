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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. BM Genel Kurulu, Ukrayna konulu olağanüstü oturumda toplandı.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'yi kabul ederek Türkiye ile ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Mustafa Deveci   | 28.02.2022
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul etti

Ankara

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul ettiğini bildirdi.

Kıran, Flake ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.


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