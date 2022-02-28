Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'yi kabul ederek Türkiye ile ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
Ankara
Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul ettiğini bildirdi.
Kıran, Flake ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.
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#ABD’nin Ankara Büyükelçisi @JeffFlake’i kabul ederek ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 28, 2022
Received @JeffFlake, Ambassador of the US in Ankara, to discuss our bilateral relations and regional developments. pic.twitter.com/Il9lNZTpSJ