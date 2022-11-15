Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye-İsveç siyasi istişareleri için Stockholm'e gidecek
Ankara
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ile Türkiye-İsveç siyasi istişarelerini gerçekleştirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 16-17 Kasım'da Stockholm'ü ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile İsveç arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kaymakcı'nın 16-17 Kasım'da İsveç'in başkenti Stockholm'e gideceği bildirildi.
Açıklamada, "Siyasi istişarelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri ile İsveç'in Ocak 2023'te üstleneceği AB Dönem Başkanlığı öncesinde Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alınması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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