Dışişleri Bakan Yardımcıları, BM 79. Genel Kurulu marjında diplomatik temaslarda bulundu
Dışişleri Bakan Yardımcıları, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında diplomatik temaslarda bulundu.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, bakan yardımcılarının, BM 79. Genel Kurulu marjında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin paylaşımlar yapıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci'nin katıldığı 26. MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, "BM Geleceğin Zirvesi'nin çıktıları ile MIKTA kalkınma ajansları arasındaki işbirliğinin" güçlendirilmesi hususları ele alındı.
Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, BM 79. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında Tacikistan tarafından düzenlenen “Yükselen Denizler ve Eriyen Buzullar Arasında Kolektif Su Geleceğimizi Güvence Altına Almak” Temalı Bakanlar Düzeyindeki Toplantı'ya katıldı.… pic.twitter.com/AqocZGgtjd— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 26, 2024
Sürdürülebilirlik için işbirliği
Ekinci, BM 79. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında Tacikistan'ın düzenlediği "Yükselen Denizler ve Eriyen Buzullar Arasında Kolektif Su Geleceğimizi Güvence Altına Almak" Temalı Bakanlar Düzeyindeki Toplantı'ya da katıldı.
Bakan Yardımcısı Ekinci, buradaki konuşmasında, sürdürülebilir kalkınmaya katkı için su alanında uluslararası işbirliğine olan ihtiyacı vurguladı.
Sudan'daki son durum
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran da, 79. BM Genel Kurulu toplantısı marjında, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Sudan'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran, 79. BM Genel Kurulu toplantısı marjında, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hussein Awad Ali ile bir araya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 26, 2024
Görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra Sudan’daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/3K9xOORLMi