Dolar
34.83
Euro
36.64
Altın
2,690.16
ETH/USDT
3,687.40
BTC/USDT
98,124.00
BIST 100
10,095.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcu Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakan Fidan'dan Suriye'de büyükelçilik açılmasına ilişkin açıklama: Şartların oluşmasına bakacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması konusunda, "Şartların oluşmasına bakacağız." dedi.

Aynur Ekiz  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Dışişleri Bakan Fidan'dan Suriye'de büyükelçilik açılmasına ilişkin açıklama: Şartların oluşmasına bakacağız

TBMM

Fidan, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi.

"Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair'i kabul etti
"Yenidoğan çetesi" davasında 3 sanığın tutuksuz yargılanması kararına savcılıktan itiraz

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Dışişleri Bakan Fidan'dan Suriye'de büyükelçilik açılmasına ilişkin açıklama: Şartların oluşmasına bakacağız

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti

Bakan Fidan, bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır, artık ileriye odaklanmak gerekmektedir

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır, artık ileriye odaklanmak gerekmektedir
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı, Pakistanlı, Letonyalı ve İngiliz mevkidaşları ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı, Pakistanlı, Letonyalı ve İngiliz mevkidaşları ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet