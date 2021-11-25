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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü

Mehmet Şah Yılmaz   | 25.11.2021
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Taha ile görüştüğünü belirterek "Taha'yla İslam dünyasını ilgilendiren konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

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